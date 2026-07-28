Подарок лета или последний рывок тепла: метеоролог раскрыла прогноз погоды в начале августа

Столицу в самом начале августа ждет настоящий погодный подарок — тепло, солнце и полное отсутствие дождей. Такой прогноз « Вечерней Москве » озвучила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, и он звучит как приглашение провести первые выходные месяца на воздухе, а не под зонтом.

Синоптик обещает, что 1 и 2 августа ночные температуры будут держаться на уровне плюс 13–15 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных 23–28 градусов тепла. При этом столбики термометров немного обойдут климатическую норму, а атмосферное давление зафиксируется на отметках 749–750 мм ртутного столба — то есть в зоне полного комфорта для большинства метеозависимых людей.

Однако, как часто бывает в столичном регионе, радоваться ясному небу стоит с оглядкой на капризный характер нынешнего лета. Позднякова предупреждает: этот антициклон, дарящий нам погожие деньки, уже в ближайшее время начнет терять свою силу. Общая синоптическая картина остается крайне неустойчивой, и бархатный сезон в августе может оказаться обманчиво коротким. По сути, мы имеем дело с краткосрочным «окном хорошей погоды», которое образовалось между дождливыми циклонами, и его продолжительность зависит от того, как быстро атмосферные фронты сместятся с запада.

По ее мнению, последствия такого расклада просты и для многих уже привычны: если вы планировали шашлыки, прогулки по паркам или выезд на природу, лучше не откладывать задуманное на середину месяца. Специалист прямо говорит, что в конце недели — а это как раз первые три дня августа — нас ждет прекрасная погода, но затем условия могут кардинально измениться. Вероятны возвращение облачности, похолодание и, возможно, новые дожди, которые уже успели надоесть москвичам в июле. Так что главный совет синоптика звучит как императив: ловите момент, пока солнце в зените, ведь лето в этом году явно не балует стабильностью.

Метеоролог резюмировала, что короткая, но яркая передышка от непогоды — лучший повод переключиться с рабочих дел на дачные или городские прогулки. Август начинается с благодатной погоды, но она, как и само лето, быстротечна. Поэтому не стоит полагаться на долгосрочные планы — пользуйтесь тем, что есть здесь и сейчас, потому что уже к следующей неделе Москва может снова укрыться тучами. Природа дала нам три погожих дня, и упускать их было бы настоящей ошибкой.

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