«Подарок от создателя Telegram». Женщины могут бесплатно сделать ЭКО с биоматериалом Павла Дурова

В одной из столичных репродуктивных клиник стартовала необычная программа, позволяющая женщинам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), используя донорский генетический материал Павла Дурова — создателя мессенджера Telegram.

Как сообщили РИА Новости в медицинском центре «АльтраВита», всю стоимость программы полностью покрывает сам предприниматель.

На вопрос о подлинности биоматериала сотрудница клиники дала однозначный ответ: «Знаете, да, сперма действительно Павла Дурова».

Таким образом, у женщин появилась уникальная возможность зачать ребенка с использованием генетического материала известного IT-предпринимателя, не неся при этом финансовых затрат на дорогостоящую процедуру.

