«Кому-то было нужно»: экс-защитник «Динамо» раскрыл, что стоит за дисквалификацией Тюкавина

В матче седьмого тура РПЛ Тюкавин получил красную карточку за удар локтем в шею защитника «Спартака» Александера Джику. «Динамо» обращалось в КДК и ЭСК с просьбой аннулировать карточку. Эта просьба не была удовлетворена, КДК дисквалифицировал Тюкавина на два матча (один условно).

Точилин признал, что со стороны Тюкавина была отмашка, но неакцентированная, поэтому, по его мнению, нарушение не тянуло на красную картчоку.

«Для меня крайне удивительно, что комиссия толком не стала разбираться, а просто вынесла решение и лишила команду основополагающего нападающего. Много вопросов вызывает то, как принимаются эти решения. Была надежда, что комиссия разберется, но, видимо, кому-то было нужно, чтобы «Динамо» осталось без основного форварда», — заявил Точилин.

Московское «Динамо» после семи туров занимает третье место в РПЛ с 13 очками. Следующий матч бело-голубые проведут 12 сентября дома против «Оренбурга».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о закрытии трансферного окна в РПЛ.