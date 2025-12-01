«Подарок под ёлку от Госдумы». Россиян ждет сокращённая рабочая неделя в конце декабря
Бессараб: последняя рабочая неделя декабря станет самой короткой
Фото: [istockphoto.com/damircudic]
Последняя неделя уходящего года станет для трудящихся России рекордно короткой.
Согласно заявлению депутата Госдумы Светланы Бессараб, посвященным графику работы, непосредственно перед новогодними праздниками активная трудовая деятельность будет осуществляться лишь 29 и 30 декабря.
Как пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, последняя неделя декабря станет самой короткой.
«Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — отметила она.
Ранее Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в теплые страны на Новый год.