«Подарок под ёлку от Госдумы». Россиян ждет сокращённая рабочая неделя в конце декабря

Последняя неделя уходящего года станет для трудящихся России рекордно короткой.

Согласно заявлению депутата Госдумы Светланы Бессараб, посвященным графику работы, непосредственно перед новогодними праздниками активная трудовая деятельность будет осуществляться лишь 29 и 30 декабря.

Как пояснила член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, последняя неделя декабря станет самой короткой.

«Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — отметила она.

