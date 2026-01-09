Связь поколений: что общего у ветерана Великой Отечественной и участницы современной спецоперации

Участница специальной военной операции Стефания Наквасина, служащая в медицинской роте, рассказала о влиянии на ее жизнь деда — ветерана Великой Отечественной войны Михаила Голубкова. По ее словам, он является для нее главным примером целеустремленности и патриотизма, сообщает ИА «Регнум».

Михаил Голубков ушел на фронт в 1941 году в возрасте 15 лет, приписав себе лишние годы. Он прошел всю войну, был награжден орденами и медалями, включая орден Славы III степени и орден Красной Звезды. Наквасина отметила, что его совет — «не делать ничего наполовину» и всегда доводить начатое до конца — помогает ей в службе.

Девушка считает, что унаследовала от деда веру в справедливость, готовность защищать Родину и мужество. Она также подчеркнула важность психологической поддержки, которую медицинские работники оказывают раненым бойцам, отмечая, что нежность и доброта не менее действенны, чем профессиональная помощь.

