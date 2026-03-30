«Подарок» за 500 долларов: как мошенники на Ближнем Востоке разводят туристов на деньги

Эксперты бьют тревогу: на популярных курортах Иордании, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов активизировались мошенники, использующие оригинальную схему, получившую название «подарок-ловушка». Злоумышленники умело маскируются под гостеприимных местных жителей, но на деле их цель — выманить у отдыхающих крупные суммы денег. Об этой уловке рассказала доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Лариса Алешина в беседе с « Российской газетой ».

Механизм обмана: традиции восточного гостеприимства на службе у аферистов

Мошенники на Ближнем Востоке научились обращать традиции региона себе на пользу. По словам Ларисы Алешиной, аферисты выбирают потенциальных жертв неслучайно: их внимание привлекают внешне состоятельные путешественники. Определив «клиента» по дорогим часам, брендовой одежде или ювелирным украшениям, злоумышленники делают вид, что хотят соблюсти древний обычаи обмена дарами, что является неотъемлемой частью местного этикета.

Выбрав момент, мошенник вручает туристу какой-либо предмет: это может быть безделушка, сувенир или даже украшение. Как только подарок оказывается в руках у путешественника, начинается второй этап — ловушка захлопывается. «Даритель» тут же требует денежную плату, причем сумма часто оказывается непомерно высокой и несоразмерной стоимости предмета. В случае отказа аферисты могут применить психологическое давление, ссылаясь на местные законы и традиции, что ставит растерянного иностранца в очень неловкое положение.

Эксперты отмечают, что чаще всего от подобных уловок страдают туристы из России, которые по наивности или из вежливости соглашаются принять презент, не подозревая о подвохе. В такой ситуации важно сохранять спокойствие и решительность: если вы уже взяли предмет в руки, его следует немедленно вернуть владельцу и без промедления покинуть место конфликта. Ни в коем случае не вступайте в переговоры и не передавайте деньги — это только убедит злоумышленников в вашей уязвимости.

Масштаб проблемы: от единичных случаев до массового явления

Проблема «подарков-ловушек» не ограничивается Иорданией. Схожие схемы фиксируются и в других популярных туристических локациях, включая Египет и ОАЭ. На фоне геополитической напряженности в регионе мошенники всех мастей активизировались, пытаясь нажиться на туристах.

Однако «подарки» — не единственная угроза. Не менее опасны фейковые «горящие туры». Пользуясь паникой и желанием людей срочно покинуть нестабильные регионы, аферисты создают поддельные сайты авиакомпаний и турагентств, предлагая билеты на «эвакуационные рейсы». Психологическое давление и дефицит времени заставляют людей терять бдительность, переводить деньги на счета мошенников и оставаться и без средств, и без возможности вылететь. Некоторые злоумышленники даже используют технологии deepfake для создания правдоподобных видеозвонков от имени реальных сотрудников туристических фирм.

Как защитить себя от уличных мошенников

Чтобы не стать жертвой подобных махинаций и сохранить свои деньги и нервы, эксперты советуют придерживаться простых, но эффективных правил:

· Избегайте любых контактов: Вежливо, но твердо отказывайтесь от всех предложений и презентов от незнакомцев на улице. Не позволяйте вручить вам что-либо в руки. · Внимание к деталям: Будьте особенно бдительны в людных и туристических местах. Мошенники часто выбирают для своих действий шумные рынки, площади и достопримечательности. · Осторожность с покупками: Приобретайте сувениры и экскурсии только в проверенных местах, например, в крупных торговых центрах или через официальные стойки в отелях. Всегда договаривайтесь о цене заранее. · Не поддавайтесь на провокации: Если вы все же попали в неприятную ситуацию, сохраняйте спокойствие, верните предмет и немедленно уходите. Не вступайте в пререкания и не показывайте деньги. · Планирование заранее: Для крупных покупок, таких как техника или ювелирные изделия, выбирайте официальные магазины. Это убережет вас от подделок и завышенных цен.

В конечном счете, лучшая защита — это информированность и разумная осторожность. Зная о существовании «подарков-ловушек» и других популярных уловках, вы сможете избежать неприятностей и сделать свой отпуск по-настоящему безопасным и приятным.