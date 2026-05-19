«Подавилась яблоком на глазах у коллег-медиков: 25-летняя ветеринар умерла спустя 9 месяцев борьбы

Как рассказала изданию 63.ru ее мама Оксана Якунинских, Елизавета приехала в Санкт-Петербург на курсы, чтобы освоить новый метод обезболивания. В день выпуска, стоя в толпе коллег и ожидая своей очереди, она ела яблоко. Когда назвали ее фамилию, девушка обрадовалась, машинально вскрикнула, и кусок пошел не в то горло. На глазах у всех она начала оседать на пол. Находившиеся рядом медики немедленно бросились на помощь и вызвали скорую. Врачи прибыли через 26 минут, одиннадцать из них откачивали на месте, еще семнадцать — в реанимобиле. Сердце удалось запустить, но мозг в общей сложности провел без кислорода 28 минут. Итогом стали отек головного мозга, клиническая смерть и искусственная кома.

С тех пор каждый день превратился для Елизаветы в борьбу за жизнь. Несколько месяцев ее лечили в Петербурге, затем на реанимационном автомобиле перевезли в Тольятти. Девушка была практически полностью обездвижена, дышала через трахеостому, питание получала через гастростому и не могла говорить. При этом, по словам врачей, она все слышала и понимала происходящее. В марте она прошла серьезное обследование в НИИ нейрохирургии, где питерские врачи спасли ее в предыдущий раз, однако сегодня в семь утра сердце Елизаветы остановилось.