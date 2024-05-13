Подавившуюся шашлыком женщину спасли врачи в Подмосковье

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 55-летнюю местную жительницу, которая подавилась шашлыком во время отдыха на природе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентку доставила в больницу бригада скорой помощи. Выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. Если бы пища попала в трахею, отметили медики, то последствия могли бы быть непоправимыми.

Как рассказала заведующая хирургическим отделением Светлана Александрова, непрожеванный кусок мяса при помощи эндоскопа низвели из пищевода в желудок. Женщине не потребовалась дальнейшая госпитализация.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень областной больницы в Балашихе.