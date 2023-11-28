«Подбили несколько раз»: молодой танкист из Астрахани погиб в первые недели спецоперации

Орден Мужества, благодарственное письмо от войсковой части и пара фотографий в форме — все, что осталось Альфие Махмутовой на память от армейской службы сына. Ильяс Джамансариев послужил всего три месяца, когда началась спецоперация. Отважный наводчик-оператор танкового взвода успел принять участие в нескольких боях.

Астраханский парень погиб на передовой в начале СВО: 18-летний наводчик попал под обстрел в своей боевой машине. Однако обстоятельства гибели солдата его семье стали известны намного позже. Военные не имеют права разглашать информацию о происходящем на фронте, именно поэтому семьям говорят кратко: «Геройски погиб, исполняя воинский долг». Мама Ильяса узнавала о том, что случилось в Донбассе, через знакомых.

«Мы выяснили, что 7-го марта 2022 года сын ехал на танке — бойцы сопровождали перемещение артиллерии. Их колонна попала в засаду, и танк Ильяса подбили, причем несколько раз», — рассказала Альфия в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И хотя эта трагедия произошла спустя всего через пару недель после начала боевых действий, Махмутова решила выяснить, участвовал ли ее сын в других столкновениях, кроме этого.

«Мне сказали, что да. За 10 дней, что Ильяс там был, он участвовал еще в пяти боях. В день гибели моему сыну было 18 лет и четыре месяца», — заметила наша собеседница.

Полную историю бойца Ильяса Джамансариева читайте в нашем большом материале.