«Поддержал Украину — пошел вон из России»: Милонов предложил жестко расправляться с артистами, выступающими против СВО

«Все очень просто: поддержал Украину — пошел вон из России. Плевать, что у тебя тут осталось — дома, коттеджи, замки. Все это неважно. Все активы уходят на уплату штрафа за дискредитацию ВС РФ, а сам человек становится невозвращенцем. Такие артисты ценны для западной пропаганды как ее рупор. Самое лучшее, что можно сделать — полностью их убрать из любого информационного присутствия, с нашей территории», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».