«Поддержал Украину — пошел вон из России»: Милонов предложил жестко расправляться с артистами, выступающими против СВО
Депутат Госдумы Милонов предложил убрать всех критикующих СВО звезд из инфопространства
Фото: [Егор Алеев/ТАСС]
В России до сих пор проживают некоторые артисты, открыто поддерживающие Киев или выступающие против СВО, но продолжающие свою творческую деятельность на территории нашей страны.
Жесткие методы борьбы с такими персонами предложил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
«Все очень просто: поддержал Украину — пошел вон из России. Плевать, что у тебя тут осталось — дома, коттеджи, замки. Все это неважно. Все активы уходят на уплату штрафа за дискредитацию ВС РФ, а сам человек становится невозвращенцем. Такие артисты ценны для западной пропаганды как ее рупор. Самое лучшее, что можно сделать — полностью их убрать из любого информационного присутствия, с нашей территории», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Коллега Милонова, депутат Госдумы и зампред комитета по культуре Александр Шолохов считает иначе. По его словам, нужные законодательные меры в РФ уже имеются.
«Инструменты уже есть. Дальше вопрос правоприменения. В рамках закона нельзя ни порочить СВО, ни тем более оказывать какое-либо содействие ВСУ. Законодательной базы точно хватает, а вот как она применяется, надо смотреть в каждом отдельном случае. Поддержка терроризма, сведения, порочащие ВС РФ и СВО уголовно наказуемы, существуют четко прописанные нормы», — подчеркнул парламентарий.
Ранее депутат Госдумы предложил обязать дипломатов говорить за границей только по-русски.