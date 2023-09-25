Поддержка Байдена в США упала до исторического минимума

Его деятельность в среднем не одобряют 56% жителей Соединенных Штатов. Этот показатель еще ни разу не был так высок.

Телеканал NBC провел собственный социологический опрос, который показал, как жители Америки в данный момент относятся к собственному президенту. Выяснилось, что 53% не одобряют подход Белого дома к внешней политике. То, что творится в экономике, не устраивает еще большее число людей, их набралось 59%.

Точно такое же число респондентов, 59%, выразили серьезные опасения, что Байден не обладает нужным здоровьем для выдвижения на новый срок. У еще 15% такие опасения есть, но они более умеренные. При этом люди боятся, что нынешнего лидера подводит как физическое здоровье, так и психическое. За все время своего правления рейтинги не показывали настолько плохую поддержку Байдена среди избирателей.