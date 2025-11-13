Поддержка медперсонала: двое врачей из Павлово-Посадского округа стали обладателями служебного жилья

В среду, 12 ноября, в администрации Павлово-Посадского городского округа состоялось торжественное вручение ключей от квартир двух врачам.

Получение служебного жилья стало возможным благодаря поддержке медицинского персонала Павлово‑Посадского округа, которая проводится в рамках инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ключи медикам вручил глава округа Денис Семенов.

Участниками проекта стали врач‑педиатр Зилола Миродиловна Муратова и врач‑терапевт Электрогорской больницы Эренцен Николаевич Китаев. Врач Муратова оказывает квалифицированную помощь юным жителям округа на протяжении трех лет. Ее коллега из Электрогорской больницы к медицинской команде округа присоединился недавно.

«Предоставление служебного жилья направлено на создание стабильных бытовых условий для медиков, что позволяет им планировать будущее и сосредоточиться на профессиональной деятельности. Ранее служебное жилье получила врач‑инфекционист Оксана Сергеевна Хазова», — сказал Денис Олегович.

Глава муниципалитета подчеркнул, что программа поддержки медработников будет развиваться дальше, поскольку специалисты, выбирающие Павлово-Посадский округ для трудоустройства, должны быть уверены в своей социальной защищенности и ощущать свою значимость.