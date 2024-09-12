Подъезд с уникальной системой освещения в Г.о. Пушкинский претендует на звание лучшего в Подмосковье

Подъезды поселков Зеленоградского и Правдинского, расположенные в Городском округе Пушкинский, участвуют в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» в номинации «Лучший тематический подъезд»

Оба подъезда успешно прошли несколько этапов конкурса. Каждый из них имеет уникальную способность. Так, в одном из объектов установлена особенная система освещения.

«В подъезде на улице Зеленый город в Зеленоградском полностью заменили систему освещения. Теперь свет в подъезде регулируется по таймеру, а также можно включить и выключить его при помощи мобильного приложения, установленного на смартфоне», — рассказали в администрации.

Стены второго подъезда, представленного на конкурсе, расписаны. На них появились церкви и храмы. Некоторые религиозные объекты хорошо известны горожанам, потому что расположены на территории муниципалитета. Есть и те храмы, которые находятся в других городах России. Изображения православной тематики нанесены при помощи специальной техники. Дом с уникальным подъездом расположен в поселке Правдинский на улице второй Проектной.

Оба подъезда были отремонтированы в прошлом году. В 2024 году ремонт 100 подъездов завершили в досрочном порядке. Об этом ранее проинформировал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Представители администрации сообщили, что муниципалитет намерен участвовать в конкурсе и в следующем году. Заявки подадут еще больше участников, которые представят места общественного пользования. Совет домов и ассоциация председателей МКД Подмосковья уже согласовали восемь эскизов.