Подъезд в Пушкино с уникальным панно борется за звание «Лучший подъезд Подмосковья»

В Пушкино определили потенциального фаворита областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» — жители дома в Мамонтовке на Лесной, 1 не просто сделали качественный ремонт, а создали настоящую художественную галерею.

Так, 10 ноября комиссия из представителей администрации, министерства и управляющей компании тщательно проверила каждый квадратный метр пространства: от плотности притвора входных дверей до работы лифтов и системы отопления. Замначальника 9-го территориального отдела г. Пушкино Минчистоты Юрий Тягунов отметил, что качество работ удовлетворительное и ремонт удался.

Но главной изюминкой стало художественное оформление в патриотической тематике, которое превратило обычное пространство в культурный объект. Идея председателя Совета дома Александры Могилевой эволюционировала от военной тематики к более глубокой концепции — на стене теперь красуется масштабное панно с представителями разных народов России.

Подобные инициативы несут положительный эффект: сплачивают жильцов, повышают ответственность за общее имущество и создают новую среду для повседневного общения.