Подъезды к домам многодетных семей в Митрополье Городского округа Пушкинский появятся к 2026 году

Получив в 2022 году 44 надела под строительство домов в Митрополье, многодетные семьи столкнулись с проблемой, которая превращает каждодневную жизнь в подвиг из-за отсутствия нормальных подъездных путей. Об этом главе Городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову рассказали на выездной администрации, а позже и во время его личного визита на местность.

По словам жителей, после дождей грунтовая дорога превращается в непроходимое глиняное месиво, заставляя семьи оставлять машины у трассы и добираться до своих домов пешком, предварительно сменив обувь на резиновые сапоги. Именно так живет семья Балашовых, которая уже переехала в свой новый дом, но каждый раз проходит испытание бездорожьем. Максим Красноцветов лично убедился, что ситуация требует определенных решений.

«Сегодня мы провели выездное мероприятие, чтобы увидеть, в каких условиях люди пытаются строиться, с какими проблемами они сталкиваются. Первое, что нужно сделать – геодезистам спланировать основной створ, который будет служить въездом на территорию, где располагаются участки для многодетных, и подготовить план по развитию и благоустройству территории», — прокомментировал глава округа.

Глава подчеркнул, что на 2026 год запланировано создание подъездных путей, а по итогам встречи добавилась еще одна важная задача: проработка вопроса с установкой уличного освещения. Отметим, что в прошлом и этом году уже были обустроены подъезды к четырем таким массивам.