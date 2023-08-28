Подготовка автобусов к учебному году завершается в Московской области

В сообщении уточнили, что всего в регионе курсируют 878 маршрутов, следующих до учебных заведений, 863 из них — принадлежат компании Мострансавто. Данные маршруты обслуживают свыше четырех тысяч транспортных средств, которые прошли плановые осмотры технического состояния. Кроме того, сотрудники ведомств оценили состояние кондиционеров и печек, а также провели химчистку в автобусах. С 1 сентября в регионе также обеспечат дополнительный резерв автобусов, чтобы не допустить срывов рейсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.