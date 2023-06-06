Подготовка к экзаменам, дача, скейт: выяснилось, чем российская молодежь собирается заниматься в длинные выходные

В Подмосковье почти не осталось мест для туристов. В местных гостиницах забронировано 90% номеров на даты с 10-е по 12-е июня. Об этом сообщили в Федерации рестораторов и отельеров, передает «Ъ FM».

Данный факт россиян не удивляет. Впереди длинные выходные, и многие хотят комфортно отдохнуть на природе, при этом оставаясь рядом с домом. Мы решили выяснить, какие планы у москвичей и жителей Московской области на предстоящий уикенд, помимо гостиничного отдыха.

«Я студентка. В начале июля у меня начинается сессия, поэтому любое свободное время провожу за подготовкой к экзаменам. Праздничные выходные не станут исключением», — делится Екатерина Голова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О похожей участи нам рассказала и Екатерина. Г из Московской области. Девушка собирается работать в эти дни. Однако она отмечает, что если у нее получится выбраться из рабочей рутины, то выходные она проведет дома, просто отдохнет и расслабится.

Некоторые все же хотят выбраться на природу.

«Я поеду на дачу к друзьям родителей. Будет просто небольшая вылазка в гости», — говорит студентка столичного вуза Виктория Балашова.

А в планах студентки Анастасии С. — съездить на природу и покататься на скейте.

Тем временем, наша редакция собрала для вас несколько идей, которые могут вас вдохновить провести предстоящие праздники с удовольствием и пользой. Например, предлагаем собраться с друзьями на прогулку в парк. Поискать в Сети выставку или мастер-класс — тоже неплохой сценарий.

А если вы азартный человек — сходите на квиз, спортивную игру, поиграйте с друзьями в настольные игры. У многих есть незаконченные дела, длинные выходные — это отличная возможность заняться тем, что вы давно откладывали. А любителям вкусно поесть, конечно, рекомендуется сходить в ресторан или приготовить что-то необычное дома.

Ранее в АТОР рассказали, куда могут отправиться россияне в предстоящие длинные выходные.