Подготовка к отопительному сезону во Фрязино находится в активной стадии

Подготовке к каждому отопительному сезону в компании придают приоритетное значение. В Государственную программу Московской области включены такие мероприятия: проведение капитального ремонта тепловых сетей на семи объектах, реализация на протяжении 2024 года реконструкции тепловых сетей от котельной No 13 и старт в 2024 году реконструкции котельной No 13, которая продлится до 2026 года.

В нынешнем году сотрудники теплоснабжающей организации также проложат тепловые сети, установят запорную арматуру, выполнят техническое перевооружение котельных, монтаж автоматического ввода резервного электропитания и включения резерва, а также распределительного щита. Финансирование работ обеспечит АО «Теплосеть Фрязино».