Подготовка наблюдателей показала свою эффективность

В ходе голосования в Подмосковье стало очевидно, что наблюдатели хорошо подготовлены для работы на выборах. Член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов отметил, что им давали и теоретические знания, и практические навыки. Для этого с будущими наблюдателями разбирали случаи из опыта прошлых лет.

Существенных нарушений на выборах пока зафиксировано не было, об этом рассказал член ОПМО Андрей Губанов.

«Были случаи порчи бюллетеней, когда люди пожилого возраста не могли сразу их заполнить, требовалась повторная выдача бюллетеней», - уточнил он.

Зато много позитивных случаев, которые только поднимают всем настроение. Андрей Губанов напомнил, что в Химках избиратель пришел голосовать в костюме Чебурашки, а на другой участок мужчина принес баян и сыграл на нем.