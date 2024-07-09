Подготовка учреждений культуры к новому учебному году идет в городском округе Воскресенск

Активная подготовка учреждений культуры к новому учебному году ведется в городском округе Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в Детской школе искусств «Фламинго» города Белоозерский идут ремонтные работы по обустройству цоколя и входной площадки. На данный момент выполнены демонтаж старого покрытия, выравнивание и бетонирование площадки, идет к концу процесс укладки новой плитки. Ход работ проинспектировала начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина. Она также обсудила с подрядчиком и руководством учреждения используемые для ремонта материалы, обозначила сроки окончания работ.

После ремонта цоколь здания приобретет эстетический вид, и в сентябре Детская школа искусств «Фламинго» встретит своих учеников обновленной входной группой.

В пресс-службе добавили, что ученики этой школы являются регулярными участниками и победителями международных, межрегиональных, областных конкурсов и выставок. В прошедшем учебном году юными художниками получено свыше полусотни дипломов различной степени.