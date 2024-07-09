Подготовку к ОЗП и обустройство народных троп обсудили на совещании в администрации Наро-Фоминского городского округа

Подготовку к предстоящему отопительному сезону, обустройство народных троп, а также организацию культурно-массовых мероприятий для жителей обсудили в рамках еженедельного оперативного совещания в администрации Наро-Фоминского городского округа, которое провел первый заместитель главы муниципалитета Виталий Ширшов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Кроме того, было поручено территориальным управлениям продолжить работу по подписанию дополнительных соглашений с СНТ, где необходимо уточнение участков для перерасчета объемов накоплений. На конец прошлой недели было подписано 219 дополнительных соглашений. Что касается обустройства народных троп, то было озвучено, что она должна пролегать непосредственно к соцобъекту. В плане подготовки к отопительному сезону 2024/2025 года поручено усилить контроль за ходом подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период. На сегодняшний день внесено 276 паспортов готовности, что составляет 27%.

Добавляется, что в ходе совещания провели итоги прошлой недели. Было отмечено, что текущая ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями в муниципалитете отмечается как стабильная, по данным наконец прошлого месяца, диспансеризацию в округе прошли более 43 тыс. жителей, что составило около 60% от годового плана. Кроме того, на минувшей неделе закончился экзаменационный период. В последние два дня недели выпускники могли улучшить свои результаты, полученные в основном периоде. Воспользовался правом на пересдачу экзаменов 131 ученик из 599.