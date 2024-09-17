Подготовку к зиме, ЖКХ и здравоохранение обсудили на оперативном совещании с главой Наро-Фоминского горокруга

ЖКХ, безопасность дорог, образование, здравоохранение, подготовку к зиме, культуру, спорт и другие актуальные темы обсудили на оперативном совещании в Наро-Фоминске вместе с главой округа Романом Шамнэ.

Были даны поручения, объявлены проверки, предоставлены показатели по инфекционной обстановке.

Оценка готовности к зимнему периоду 2024-2025 гг. стала одним из самых актуальных вопросов. В ходе совещания подчеркнули, что с 1 по 10 октября будут проверки на исправность оборудования, наличие разных материалов, обеспечение дворников инвентарем и на заполненность штата работниками. Всего будет девять показателей, по которым увидят уровень подготовки к зиме.

Также отметили, что территории зон отдыха будут обходить сотрудники ГИБДД и волонтеры. Цель: повысить информационную грамотность о ПДД, правонарушениях и последствиях.

Поговорили с главой муниципалитета и про здравоохранение. С приходом осени наблюдается повышение заболевших вирусами, но пороговое значение не превышено в категории взрослых и детей. Имеются свободные койки в медучреждении и специалисты, обстановка спокойная.

Жителям напомнили, что они могут поставить прививку против гриппа по следующим адресам. Также доступна диспансеризация по следующим местам.

Отдельно выделили мероприятия, на которые осенью богато. Например, Наро-Фоминский городской округ уже третий раз участвует в международном конкурсе живописи в Китае. На этот раз участники подали 67 заявок на тему времен года. Сорок работ из этого — ребята из округа. Лучшие отправятся на региональный этап.

Тем временем проводятся мероприятия по футболу и гандболу. Детские команды соревнуются в футболе на базе Спорткомбината «Строитель». Межмуниципальные соревнования по футболу мужских команд проходят там же. В КСК «Нара» ведутся Открытое первенство Наро-Фоминского горокруга по футболу и Открытые соревнования округа по гандболу проходят на базе.

Почитать новости спорта можно в специальном канале. Общую информацию о всех мероприятиях публикуют на сайте.