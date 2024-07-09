Подготовку к зимнему периоду обсудили на еженедельном совещании в администрации городского округа Щелково

В ходе прошедшего еженедельного совещания в администрации городского округа Щелково акцент был сделан на подготовке к зимнему сезону и отмечено, что в муниципалитете продолжается масштабная модернизация котельных, а также подготовка многоквартирных домов и соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что подобный подход применяется к содержанию территории. Озвучено, что общая готовность составляет 70%, на данный момент завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для стоянки.

Также проведен разбор обращений жителей. Особое внимание глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поручил уделять борщевику.

Кроме того, на этой неделе продолжится благоустройство дворов на ул. 60 лет Октября, д. 1А, 1Б, 1, 3; ул. Космодемьянской, д. 17/1-4; Фряново, ул. Поварова, д. 57, 57А, Космодемьянской, д. 12; Пролетарском проспекте, д. 21, 25; ул. Центральной, д. 9, 9А, 5. Ведется капремонт дома № 22А на ул. Сиреневой. Кроме того, в предстоящие выходные в Щелково пройдет семейный фестиваль «Венок традиций».