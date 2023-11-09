Подготовку в Новому году начали в Подольске

Исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что уже планируется украшение улиц муниципалитета к новогодним праздникам: гирляндами и праздничными инсталляциями.

Как отметил Артамонов, дизайнеры также подготовили новые идеи для оформления объектов городской инфраструктуры. Так, преобразятся и автобусные остановки, сам общественный транспорт, улицы, скверы и парки.

Также и.о. главы Подольска поделился тем, что вдоль дорог установят несколько сотен световых консолей, в общественных местах - праздничные фигуры и украшенные новогодние елки.

Помимо этого, для жителей городского округа Подольск и гостей муниципалитета организуют праздничные базары и ярмарки, а торговые центры, магазины и кафе также предстанут в праздничном обличии. Артамонов рассказал, что преобразить свой объект к празднику может любой предприниматель. Для этого необходимо заполнить заявку до конца ноября.