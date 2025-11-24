Подиум для настоящих: как в Подольске учителя и врачи становятся моделями
Фото: [t.me/podolskadm]
В подмосковном Подольске состоялся восьмой модный показ социального проекта «Душа России», который ломает стереотипы индустрии моды. Подробности об этом ярком событии узнал REGIONS.
На сцене Дворца культуры «Октябрь» дефилировали 70 непрофессиональных моделей — учителя, врачи, многодетные матери и пенсионерки, прошедшие двухмесячную подготовку перед выходом на подиум.
«Мы хотим, чтобы каждая почувствовала себя особенной и раскрыла свою женственность», — говорит создатель проекта Ирина Просянкина.
Уникальность проекта в его демократичности: стать моделью может женщина любого возраста и комплекции. Так, 78-летняя Тамара Сунницкая, впервые попав на показ как зрительница, решила испытать себя в новой роли.
Перед показом всех участниц готовила команда профессионалов — визажисты, гримеры и стилисты, создавая законченные образы. Параллельно с модной трансформацией обычных женщин проект дает площадку для дизайнеров, работающих с русской темой в одежде и аксессуарах.
В ноябрьском показе участвовали 17 модельеров из разных городов России — от признанного мастера Валентины Аверьяновой до 14-летнего Данилы Семенова, ставшего самым юным участником за всю историю проекта. Ярмарка ручной работы с войлочными головными уборами и авторскими украшениями дополнила основное событие.
Отметим, что «Душа России» проходит дважды в год — в марте и ноябре, становясь настоящим социальным лифтом для женщин, желающих раскрыть свой потенциал, и для дизайнеров, сохраняющих национальные традиции в современной интерпретации.
