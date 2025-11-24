Подиум для настоящих: как в Подольске учителя и врачи становятся моделями

В подмосковном Подольске состоялся восьмой модный показ социального проекта «Душа России», который ломает стереотипы индустрии моды. Подробности об этом ярком событии узнал REGIONS .

На сцене Дворца культуры «Октябрь» дефилировали 70 непрофессиональных моделей — учителя, врачи, многодетные матери и пенсионерки, прошедшие двухмесячную подготовку перед выходом на подиум.

«Мы хотим, чтобы каждая почувствовала себя особенной и раскрыла свою женственность», — говорит создатель проекта Ирина Просянкина.

Уникальность проекта в его демократичности: стать моделью может женщина любого возраста и комплекции. Так, 78-летняя Тамара Сунницкая, впервые попав на показ как зрительница, решила испытать себя в новой роли.

Перед показом всех участниц готовила команда профессионалов — визажисты, гримеры и стилисты, создавая законченные образы. Параллельно с модной трансформацией обычных женщин проект дает площадку для дизайнеров, работающих с русской темой в одежде и аксессуарах.

В ноябрьском показе участвовали 17 модельеров из разных городов России — от признанного мастера Валентины Аверьяновой до 14-летнего Данилы Семенова, ставшего самым юным участником за всю историю проекта. Ярмарка ручной работы с войлочными головными уборами и авторскими украшениями дополнила основное событие.

Отметим, что «Душа России» проходит дважды в год — в марте и ноябре, становясь настоящим социальным лифтом для женщин, желающих раскрыть свой потенциал, и для дизайнеров, сохраняющих национальные традиции в современной интерпретации.

