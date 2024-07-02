Подкаст о Черноголовке «Важная птица» стал одним из лучших на премии «Ухо востро»

Премия «Ухо востро» собрала 37 заявок на участие и множество подкастов. Однако лучшими оказались восемь проектов и в это число вошла работа про Черноголовку.

Проект «Важная птица» был разработан Лабораторией краеведения Черноголовки. Для создания привлекали инициативных жителей, краеведов, творческих людей и всех, кто желал внести свой вклад в уникальное творение. Сам подкаст стал первым подобным аудипутеводителем, интересным, живым и подробным. Это подтвердила и Арина Тарасова, автор подкастов, редактор разговорного контента на Яндекс Музыке и создатель премии «Ухо востро».

Арина прослушала все представленные на конкурс подкасты и выбрала восемь самых интересных кейсов. Проект про Черноголовку удостоился войти в этот список лучших на премии.

«Важная птица» включила в себя шесть эпизодов. Подкаст поможет гостям и местным жителям узнать больше про жизнь и историю наукограда. Аудиоблог собрал в себя интересные и малоизвестные факты, исторические справки об отцах-основателях, о названии города и его выдающихся личностях. Авторы ответят, каким образом население Черноголовки выросло в 30 раз за десять лет, почему символом стала трехглавая сосна, и чем наукоград так привлекает туристов. Это и многое другое слушатели узнают от экскурсоводов клуба «Ходим-бродим по Черноголовке» и жителей, которые участвовали в создании подкаста. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://podcast.ru/1725298513.

Отметим, АНО «Центр городского развития» совместно с Центром поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» запустили лабораторный формат в 2023 году. В рамках программы сами черноголовцы участвовали в записи подкаста, рассказывали истории и создавали авторские экскурсии. Все сведения проверялись на открытом конкурсе. Общими усилиями удалось создать нетипичный, насыщенный и полезный формат путеводителя.