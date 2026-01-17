«Подкрепить духовные силы». Священник разъяснил правила использования крещенской воды

В праздник Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, в храмах совершается особый чин великого водоосвящения. Воду, освященную в сочельник 18 января и в сам день праздника, называют крещенской или богоявленской, и она, по мнению Церкви, обладает особой благодатной силой.

Как пояснил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков, разницы между водой, освященной в эти два дня, нет. Она «имеет особое значение для верующих даже по сравнению с “обычной” святой водой», но используется одинаково.

Традиционно крещенскую воду пьют натощак с молитвой для укрепления духовных и физических сил, особенно в болезнях или сложных обстоятельствах. Ею также принято освящать жилища и рабочие места. Однако некоторые распространенные действия не соответствуют церковной практике.

«Например, не поливают святой водой больные места… Нет традиции умываться святой водой – ничего плохого не случится, но такого “ритуала” нет», – отметил отец Александр.

Священник также напомнил, что святую воду нельзя выливать в канализацию. Крещенская вода — это святыня, к которой следует относиться с благоговением.

Ранее архиепископ Савва заявил, что освященная вода может нанести вред, если ее пить без веры.