«Подкреплять рефлексы лакомством»: кинолог раскрыла секрет удачной дрессировки

Преподаватель кинологического цикла межрегионального учебного центра УФСИН России по Московской области Евгения Булочникова дала советы, в каких случаях и кому стоит брать собаку из приюта.

Абсолютно любую собаку нужно воспитывать, отмечает кинолог. Даже декоративную, такую, как той-терьер. Когда хозяин выходит с ним на улицу, он сталкивается с очень многими видами раздражителей: детьми, велосипедами, машинами, кошками или птицами. Если он начнет бегать за ними с лаем, то долго не проживет.

«Собака как ребенок, мы должны ей объяснять, что плохо, а что хорошо, и подкреплять полезные рефлексы лакомством», — подчеркнула Булочникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметила, что не рекомендует брать собаку из приюта людям без опыта содержания, воспитания и дрессировки собак. Особенно в том случае, если это взрослое животное.

«Если это щенок, то ничего страшного не случится. А у взрослой собаки есть опыт жизни в условиях, которые очень сильно отличаются от квартирного содержания. Неопытный хозяин не сможет разглядеть у нее скрытые предпосылки к агрессии. Собакой, выросшей в тесном контакте с человеком, управлять проще, ее поведение проще предугадать», — резюмировала Булочникова.

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