Подлинник указа Петра II пропал из Российского военно-исторического архива

Московская полиция инициировала проверку после того, как поступило обращение о возможной подмене важного исторического документа — указа Петра II в Российском военно-историческом архиве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию поступило жалоба, в которой говорилось, что не установленные лица заменили «Указ императора Петра II в Военную коллегию о снятии с должности коменданта Санкт-Петербурга Фаменцына и назначении на его место князя Г. А. Урусова от 9 сентября 1727 года» в архиве. В связи с этим фактом началась проверка.

В настоящее время выясняется, кто именно и в какой период мог произвести замену данного исторического документа.

Этот подмененный указ является одним из первых актов, подписанных Петром II.

19 февраля 2020 года в Подмосковье была объявлена акция о приеме на хранение исторических военных документов. Каждый желающий мог принести в Государственный архив Подмосковья фото, вырезки из газет, письма, открытки и другие документы военных лет.