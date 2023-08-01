Подмосковье атакуют новые украинские беспилотники, по целям в небе работает ПВО

На подлете к Москве в небе замечена очередная стая беспилотных летательных объектов.

Как передает Baza, хлопки взрывов в небе услышали жители небе. Предположительно, по украинским БПЛА работает российская ПВО.

Жители Одинцово делятся видео с пролётом БПЛА. Очевидцы сообщают, что позже по беспилотнику отработала ПВО, - приводится в публикации.

В настоящее время информация по происходящему в подмосковном небе уточняется. О пострадавших и взрыввах на земле не сообщается.

Напомним, в ночь на 30 июля сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что ободлось без жерств и пострадавших.