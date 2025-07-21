Подмосковье готовится к сильным ливням: срочное предупреждение МЧС

Главное управление МЧС России по Московской области объявило о резком ухудшении погодных условий. В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 09:00 21 июля местами по региону ожидаются очень сильные дожди и ливни.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС России рекомендует жителям Подмосковья соблюдать повышенные меры безопасности. Водителям следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Необходимо включить ближний свет фар или противотуманные фонари, а также избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями.

Людям, находящимся на улице, рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и металлоконструкций. Следует избегать открытых пространств и водоемов, а также держаться на безопасном расстоянии от неустойчивых строений.

Жителям многоквартирных домов советуют плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов. Рекомендуется отключить от электросети неиспользуемые электроприборы.