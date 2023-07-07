Подмосковье и Новоазовский район ДНР будут сотрудничать в сфере развития волонтерства

Подмосковье и Новоазовский район ДНР будут сотрудничать в части развития волонтерского движения, передает областное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

Эту тему, а также вопросы реализации молодежной политики представители проекта «Доброе дело» и ведомства обсудили с главой указанного района Василием Овчаровым.

Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, представители Подмосковья ездят в Новоазовский район на протяжении более года. По большей части сотрудничество касалось только вопросов оказания гуманитарной помощи, но теперь формат расширят, охватив тему волонтерства и работы с молодежью.

«Мы с удовольствием поделимся с коллегами опытом, а еще, конечно, ждем и сотрудников администрации, и ребят из новых территорий у себя в гостях на наших форумах, семинарах и акциях», - добавила министр.

В Подмосковье работает шестьдесят семь молодежных центров, шесть Домов «Юнармии», более 120 пунктов сбора гуманитарной помощи.