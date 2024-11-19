Подмосковье может принять участие в конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания»

Подмосковье может принять участие в общероссийском конкурсе «Городская среда будущего. Практики созидания». Города-победители получат поддержку для развития на весь 2025 год.

Город может принять участие и выйти в финал конкурса через активное вовлечение молодых и взрослых горожан в программу «Практики созидания». Зарегистрироваться на участие в ней можно до 7 декабря. За последние две недели к программе присоединились жители 117 городов из 40 регионов страны.

Цель программы — вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной счастливой созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города, а также поддержать системное развитие тысячи городов через обучение и сопровождение городских администраций, команд городского развития и всех горожан в реализации проектов развития городской среды.

Программа идет онлайн по двум направлениям: для молодежи (12–25 лет) и взрослых (педагогов и родителей). Она состоит из семинаров, практических занятий (тренингов), самостоятельной работы и поддерживающих встреч с кураторами.