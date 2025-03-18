Подмосковье оказалось в числе лидеров по количеству проектов — финалистов Национальной премии «Наш вклад»

В финал Национальной премии «Наш вклад» вышли 179 социальных инициатив, реализованных в Подмосковье, все они получат статус «Партнер национальных проектов России». Об этом сообщили в пресс-службе премии.

В пятерку лидеров по количеству реализованных проектов также вошли Москва (226 проектов), Санкт-Петербург (182), Красноярский край (175) и Свердловская область (169).

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Координационном центре правительства России при участии заместителя председателя правительства страны Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти и не только, результаты опубликованы на сайте нашвклад.рф.

Премия стала первой в России, в рамках которой оценивается вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. На участие в ней подали 759 заявок от 89 регионов, в финал вышли 550 проектов от 252 организаций. Наиболее популярными для реализации социальных инициатив остаются нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.