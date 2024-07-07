Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах» на выставке-форуме «Россия»

Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при на фестивале «Будущее в цветах» в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Данный фестиваль проходил на международной выставке-форуме «Россия», которая завершает свою работу на ВДНХ. На фестивале были представлены разнообразные клумбы от ландшафтных дизайнеров со всей страны. Это более ста миллионов цветов, свыше сотни незабываемых экспозиций регионов, ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты.

«Нам приятно, что руководство выставки признало подмосковную клумбу лучшей на фестивале. Туристы, когда приезжают в Московскую область, оценивают, и инфраструктуру, и сервис, и красоту. Я уверен, что после такой высокой оценки все больше моих коллег, глав, руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании композиции», — сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

В основе «Зеленых горизонтов» лежит инновационный подход, который внедряют в Подмосковье при управлении ливневыми водами — «Дождевой сад». Его, например, использовали при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева рассказала, что идея к ней пришла весной, когда она наблюдала за затапливаемыми частями дорог и улиц. Подумала, что можно решать проблему ливневых стоков красиво, эффективно, без больших затрат с помощью технологии создания участков «Дождевой сад». Даже в парках можно направлять лишнюю воду в искусственно созданную низину и оформлять края растениями, устойчивыми для частичного затопления.