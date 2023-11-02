Подмосковье представило проекты реновации на архитектурном фестивале

Подмосковье представило свои проекты реновации во время международного архитектурного фестиваля «Зодчество». Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

В 2022 году разрешение на возведение получил ЖК «Долина Яузы» в Мытищах. Это первый в области жилой комплекс, который строится в рамках реновации. В 2023-м проект вошел в число лауреатов конкурса «Лучший проект Подмосковья».

На данный момент в области сформировали восемьдесят пять проектов реновации на две с половиной тысячи гектаров. В здания планируется переселить пятьдесят тысяч человек.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, при разработке проекта важно закладывать дополнительное пространство для социальной инфраструктуры.