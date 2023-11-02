Подмосковье представило проекты реновации на архитектурном фестивале
Фото: [Мособлархитектура]
Подмосковье представило свои проекты реновации во время международного архитектурного фестиваля «Зодчество». Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
В 2022 году разрешение на возведение получил ЖК «Долина Яузы» в Мытищах. Это первый в области жилой комплекс, который строится в рамках реновации. В 2023-м проект вошел в число лауреатов конкурса «Лучший проект Подмосковья».
На данный момент в области сформировали восемьдесят пять проектов реновации на две с половиной тысячи гектаров. В здания планируется переселить пятьдесят тысяч человек.
По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, при разработке проекта важно закладывать дополнительное пространство для социальной инфраструктуры.
«И чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая – тогда это парки, скверы, бульвары, под которые резервируется порядка двадцати процентов участка», - сказала она.