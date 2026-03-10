Подмосковье представят в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

С 13 по 16 марта 2026 года в Москве будет проходить полуфинал конкурса «Это у нас семейное», он соберет более 1,8 тыс. участников из более 340 семей 18 регионов Центрального федерального округа: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы, а также две семьи из Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» участников ждет серия интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний. Все они будут объединены темой «Быть семьей». Победители смогут представить свой регион в финале конкурса, который пройдет в июле 2026 года в Москве. Главными призами станут 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Победителей полуфинала определят 16 марта на церемонии подведения итогов. Они смогут поехать в Москву. Итоги конкурса подведут 8 июля 2026 года — в День семьи, любви и верности. В общей сложности в заявочной кампании второго сезона принял участие более 726,1 тыс. человек из всех 89 регионов России. Конкурс «Это у нас семейное» — часть национального проекта «Семья».

