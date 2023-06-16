Подмосковье присоединится к акции «Минута молчания». Мероприятие состоится в День памяти и скорби на всей территории России.

Акция организована с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и обеспечения связи поколений.

В рамках мероприятия ровно в 12:15 (время московское) одновременно во всей стране будет объявлена минута молчания. На этот период будет приостановлено телевизионное и радиовещание, перестанут работать кассы в торговых центрах. Также в городах остановится общественный транспорт. Помимо этого, будет приостановлена работа на предприятиях, если технологический цикл позволит это сделать.

Ранее в Подмосковье провели мероприятия ко Дню Победы. Отмечалось, что в праздничный день парки региона посетили более тридцати тысяч человек.