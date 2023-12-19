Подмосковье стало лидером среди регионов по обеспечению квартирами детей-сирот

По ее словам, каждый год детям-сиротам предоставляется порядка девятисот квартир, а за все время действия губернаторской программы жилье получили свыше 7,4 тысяч детей.

Министр напомнила, что в Московской области введен сертификат, позволяющий сироте купить квартиру. Получить данный сертификат можно сразу после того, как ребенку исполнится восемнадцать лет. Жилье сразу же оформляется в собственность, кроме того, дети могут выбрать и купить квартиру в любом городе региона, где им больше нравится.

«Отмечу, что наш регион единственный, где такой сертификат можно получить с восемнадцати лет, в других субъектах страны такая возможность есть лишь с двадцати трех лет <…>. С начала года предоставлено более восьмисот квартир, триста двадцать из них (дети-сироты. — прим. ред.) получили по сертификату», — указала Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе решения проблемы обманутых дольщиков в регионе.