Подмосковье стало лидером в ЦФО по объему расселения аварийного жилья с 2019 года. Об этом сообщил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

По его словам, в Подмосковье расселили 611,4 тыс. кв. м. Это позволило улучшить жилищные условия 36,7 тыс. человек.

Всего в ЦФО с 2019 года расселили 1,9 млн кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 114,3 тыс. человек

В лидерах по этой работе также Тульская и Владимирская области, где расселили 176,5 тыс. кв. м. и 159,7 тыс. кв. м. аварийного жилфонда соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе переселили из аварийных домов более 11 тыс. человек.