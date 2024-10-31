Подмосковье стало одним из самых популярных внутренних направлений на Новый год

Подмосковье вошло в пятерку наиболее востребованных у туристов внутренних направлений на зимние праздники. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров РФ Майю Ломидзе.

По ее словам, в этом сезоне лидирует Краснодарский край. На втором месте по популярности — Минеральные Воды. На третьем и четвертом — столица и Подмосковье. Замыкает пятерку Великий Устюг.

Стоимость туров по стране на Новый год поднялась примерно на четверть по сравнению с 2023 годом.