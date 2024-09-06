Подмосковье стало первым в стране регионом, который оцифровал процесс включения в реестр детских лагерей

В Подмосковье на региональном портале госуслуг теперь можно подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом заявили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева рассказала, что раньше организации отправляли полный пакет документов по электронной почте. Сейчас все стало значительно проще: достаточно заполнить электронное заявление на нашем региональном портале и прикрепить сканы учредительных документов, все остальные сведения будут запрошены автоматически.

Примечательно, что услуга «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках услуги, помимо включения в реестр, также можно изменить уже внесенные данные или подать заявление на исключение организации из реестра. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 6 рабочих дней.

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