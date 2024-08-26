Подмосковье стало регионом-победителем на национальной премии в сфере формирования комфортной среды

Московская область стала регионом победителем в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что за пять лет в регионе провели масштабную работу по благоустройству региона. Это результат совместной работы профессионалов и активных жителей, которые вносят свой вклад в благоустройство и развитие территорий. Так, удалось успешно реализовать благоустройство 480 различных объектов.

«Мы гордимся тем, что 73 города Подмосковья теперь имеют статус с благоприятной городской средой. Благодарим Минстрой Российской Федерации за высокую оценку нашей работы. В следующие 5 лет мы планируем создать еще больше парков и общественных пространств», — отметил Хайкин.

Подчеркнем, что также наш регион занимает лидирующие позиции в рейтинге Министерства строительства России по качеству городской среды и входит в топ-3 рейтинга в течение последних пяти лет. Региональные методики повышения индекса качества городской среды заслужили высокую оценку и были признаны одними из лучших в России.