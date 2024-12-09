Подмосковье в 2025 году присоединится к пилотному проекту по реабилитации детей-инвалидов

Подмосковье в следующем году станет участником пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в соцсетях российского Правительства.

Вместе с Подмосковьем к проекту в 2025-м присоединятся Удмуртия и Ханты-Мансийский округ — Югра.

В 2026 году участниками проекта станут еще 16 регионов страны, столько же — в 2027-м. На эти цели в бюджете заложили пять с половиной миллиардов рублей на три года.

Проекту дали старт два года назад в Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Он нацелен на то, чтобы помочь ребенку-инвалиду обрести большую самостоятельность в быту. Сделать это предлагается с помощью электронных сертификатов. Их можно направить на оплату мероприятий по реабилитации, а также питание и проживание пациентов и их сопровождающих в специализированных учреждениях. Ожидается, что к 2030 году проект охватит всех нуждающихся.