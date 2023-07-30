Подмосковье в строю главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге

В честь Дня Военно-морского флота в северной столице проходит парад кораблей. В парадном строю есть и корабли с близкими жителям Московской области названиями.

Так, парадную линию возглавляла большая подводная лодка «Дмитров». Это морское судно является одним из самых малошумных в мире. Субмарина оснащена минно-торпедным вооружением, и способна выполнять боевые задачи как в ближней, так и в дальней морских зонах. С момента начала эксплуатации подлодка прошла уже более ста восемнадцати тысяч миль.

Фото: [ Соцсети ]

Также на рейде Кронштадта был представлен малый ракетный корабль «Мытищи». За счет современных технологий, использованных при строительстве корабля, он получил отличные мореходные качества. А мощность боевой части позволяет нанести гарантированное поражение авианосным группам и береговым объектам противника.

Отмечается, что данный корабль уже был на главном военно-морском параде в 2019 году, через год после вхождения в состав Балтийского флота. В этом году в параде также принял участие еще один малый ракетный корабль «Одинцово».