Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по социальному партнерству

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнеров по итогам 2023 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что об этом стало известно на VIII Пленуме Профсоюза работников здравоохранения страны, в котором приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидеры профсоюзных организаций, а также руководители медучреждений и профильных министерств.

«Профсоюз — важнейший элемент системы здравоохранения в регионе. Он позволяет выстраивать конструктивное партнерство на всех уровнях для решения социально-трудовых и экономических вопросов. С помощью профсоюза мы можем улучшать условия труда наших медицинских работников, обеспечить защиту их прав, решать насущные проблемы, проводить профессиональное и личностное развитие медиков», — подчеркнул Сапанюк.

Помимо этого, в ходе мероприятия награды вручили медицинским династиям региона, проживающим в Ногинске и Луховицах. Отметим, что в областной организации Профсоюза работников здравоохранения состоят более 75 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.