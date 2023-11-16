Московская область вошла в топ-20 регионов России по числу регистраций на VII сезон олимпиады «Я — профессионал», которая является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализующейся при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Всего было подано почти 849 тысяч заявок на участие, более 17,7 тысячи из которых — от студентов подмосковных вузов. Руководитель олимпиады Валерия Касамара отметила, что Подмосковье остается бессменным лидером и каждый год занимает ведущие позиции в период регистрационной кампании.

«Наша главная цель — предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста», — добавила Касамара.

Ключевая задача «Я — профессионал» — помочь начинающим специалистам осуществить органичный переход на рынок труда: в VII сезоне олимпиада стала полноценным карьерным наставником для своих участников. В рамках поэтапного карьерного сопровождения каждый студент получает доступ к HR-продуктам от олимпиады, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами проекта.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что олимпиада охватила все 89 регионов России. В Подмосковье самыми активными стали студенты Государственного социально-гуманитарного университета, Московского государственного института культуры, Академии гражданской защиты МЧС России. Отборочный этап состязаний начнется завтра. В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса и пройти стажировку в лидирующих компаниях России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.