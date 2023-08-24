Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс «Флагманы образования»

Московская область вошла в двадцатку регионов по числу заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего на конкурс поступило свыше ста тысяч заявок, более 1,9 тысячи из них — из Подмосковья. Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, более половины заявок — пятьдесят три процента — подали педагоги.

«Мы рассчитываем, что победители «Флагманов образования» станут ядром кадрового резерва как доказавшие свою экспертность профессионалы», — отметил он.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, указал, что ежегодно к проекту «Флагманы образования» присоединяются действительно талантливые педагоги, управленцы и студенты. Благодаря конкурсу формируется кадровый резерв системы образования, куда входят настоящие профессионалы, работающие во всех регионах страны.

«Проект помогает получать новые знания в сфере образования, создает условия для развития, а также способствует объединению профессионального сообщества», — подчеркнул Кравцов.

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

«Флагманы образования» — это профессиональный конкурс, являющийся одним из ключевых мероприятий одноименного проекта. Его цель — поиск и поддержка наиболее талантливых управленцев в сфере образования, педагогов и студентов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке министерства просвещения РФ.

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

Параллельно с заявочной кампаний конкурса стартовал «Образовательный марафон», состоящий из серии просветительских мероприятий, направленных на развитие компетенций и знаний участников. До конца августа проходит дистанционная комплексная оценка уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. После этого в каждом субъекте страны будут сформированы рейтинги полуфиналистов — для педагогов и управленцев, а также списки финалистов — для студентов. В октябре знания педагогов и управленцев сферы образования оценят на региональных полуфиналах, а уже в ноябре состоятся финальные соревнования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье занимает второе место в стране по качеству образования.