Подмосковье возглавило рейтинг правительств регионов на картографической площадке «Яндекса»

Подмосковье стало лидером рейтинга региональных правительств на картографической площадке «Яндекса». Соответствующее исследование провела команда проекта «Госдиджитал», чтобы изучить, как обстоит ситуация с обратной связью правительств регионов на «Яндекс. Картах».

Первое место в рейтинге страниц правительств заняло Подмосковье с показателем 4,4 балла. В Топ-5 также вошли страницы правительств Карачаево-Черкесской Республики, ХМАО, Чечни и Свердловской области.

По количеству отзывов Подмосковье также в лидерах. Так, регион занимает второе место с показателем 269 отзывов, уступая только столице – страница правительства Москвы получила 736 отзывов от пользователей сервиса.

В общей сложности пользователи «Яндекс. Карт» опубликовали на страницах правительств субъектов РФ свыше трех тысяч отзывов.

Полный текст исследования представлен здесь.