Подмосковье заняло 11 место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения

Подмосковье заняло одиннадцатое место в рейтинге субъектов России по уровню доходов населения. Список был подготовлен РИА «Новости» при использовании информации от Росстата и ЕМИСС за второй квартал этого года.

При создании рейтинга эксперты агентства учитывали соотношение среднедушевого дохода и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в регионах. Таким образом, субъекты РФ можно было сравнить по уровню доходов жителей с учетом их покупательной способности. Выяснилось, что у регионов, занявших лидерские позиции, и аутсайдеров уровень доходов с учетом цен на товары и услуги отличается в пять раз.

Лидером списка был признан Ямало-Ненецкий АО. На втором месте — Ненецкий АО. Замыкает тройку Чукотский АО.